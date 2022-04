Emergenza sanitaria, l’impegno dei volontari in un libro

Brescia. Nelle drammatiche circostanze della pandemia da Covid-19 il Comune di Brescia, a partire da marzo 2020, ha istituito il Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza e per coordinare gli interventi in aiuto alla popolazione.

I servizi, resi possibili grazie all’impegno dei volontari di protezione civile, sono illustrati in un opuscolo presentato venerdì 8 aprile a palazzo Loggia, che che racconta con brevi testi e immagini i due anni dell’impegno dei volontari a favore della cittadinanza.

Il libretto sarà presto distribuito nei Punti Comunità e nei Consigli di Quartiere per evidenziare il grande lavoro fatto ma anche per avvicinare soprattutto i giovani a queste realtà così preziose per la nostra comunità.