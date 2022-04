Viabilità in Via Veneto, raccolta firme di residenti e commercianti

Brescia. L’associazione residenti di via Veneto e l’associazione commercianti e professionisti della via si mobilitano contro il progetto viabilistico del comune di Brescia per la zona.” Durante la mattinata di sabato 9 aprile, dalle 9.30 alle 12.30″, informa una nota, “sarà allestito un banchetto di fronte all’ex bar Pippo di via Veneto per raccogliere le firme alla petizione contro il piano dell’assessore Manzoni che prevede l’eliminazione di tutti i parcheggi e l’istituzione di sensi unici su tutte le vie limitrofe”.

“Un progetto da 3 milioni di euro”, spiegano le associazioni, “che creerà disagi sia sotto il profilo viabilistico che ambientale, considerando le centinaia di automobili che ogni giorno gireranno nella zona per cercare parcheggio. Saranno penalizzati i residenti e tutti i clienti delle attività commerciali”.

“Già negli scorsi mesi un’altra petizione è già stata sottoscritta da 750 persone, ma l’obiettivo è quello di arrivare a 1.000. La raccolta firme continuerà per tutto il mese di aprile e di maggio presso le attività commerciali della zona. In questi mesi sono state inviate comunicazioni al presidente del consiglio comunale, ai presidenti delle commissioni Lavori pubblici e Viabilità e al sindaco per chiedere un’audizione in commissione e nessuno ha mai dato risposta”.