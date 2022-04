Fondazione Brescia Musei: un camp di primavera per le vacanze di Pasqua

Brescia. Giovedì 14, venerdì 15 e martedì 19 aprile, in occasione della pausa dalle attività scolastiche per le vacanze pasquali, Fondazione Brescia Musei propone un nuovo camp di primavera, rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. La formula dei tre giorni è quella inaugurata lo scorso febbraio, in occasione del camp di carnevale, e che ha riscosso un grande successo da parte dei partecipanti: la mattina, dalle 8.30, i bambini avranno modo di vivere le nuove sale della Pinacoteca Tosio Martinengo, recentemente riaperta dopo i lavori che hanno permesso l’allestimento delle nuove sale dedicate al ‘700, attraverso attività che li porteranno alla scoperta delle opere e dei dettagli che si celano in esse; per il pranzo e le attività pomeridiane ci si sposterà invece nell’accogliente Museo di Santa Giulia, fino al termine della giornata previsto per le ore 15.30.

Il camp inaugura giovedì 14 con una giornata dedicata al dialogo tra antico e contemporaneo, dalle opere della Pinacoteca Tosio Martinengo alla scoperta della tecnica delle “guaches découpées”, creando fantastiche composizioni per lavorare alla maniera del grande artista Henri Matisse.

Venerdì 15 il programma prevede una giornata in cui l’osservazione dei dettagli è protagonista, per poi dar vita a personali interpretazioni e appunti grafici, sulle orme dell’artista siciliano Franco Sarnari.

Martedì 19 aprile la giornata sarà all’insegna del mimetismo, per giocare a partire dall’osservazione degli animali raffigurati nelle opere, a confondersi e diventare parte del paesaggio.

Costo: 70 euro per le 3 giornate (orario 8.30-15.30). Accoglienza presso la Pinacoteca Tosio Martinengo, piazza Moretto 4, ritiro presso il Museo di Santa Giulia, via Musei 81. Ai bambini è richiesto di portare: mascherina chirurgica, borraccia, merenda e pranzo al sacco.

Prenotazioni presso Cup del Museo di Santa Giulia da lunedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00 – tel. 030.2977833-834 – cup@bresciamusei.com.