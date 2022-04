“La via della Pace”: a Sanpolino gessetti colorati contro la guerra

Brescia. Nelle ultime settimane diverse sono state le iniziative a sostegno della popolazione ucraina: raccolta di materiali e beni di prima necessità, campagne di raccolta fondi, accoglienza di profughi… ora anche la scuola si mobilita con un’iniziativa volta soprattutto a sensibilizzare sul tema della pace.

L’appuntamento, inizialmente previsto per venerdì 1 aprile e rinviato per pioggia, è fissato per venerdì 8 aprile alle ore 9.45 presso la pista ciclabile accanto alla scuola dell’infanzia Andersen che da via del Verrocchio porta a Sanpolino:

I bambini delle classi quarte (primo turno ore 9.45) e quinte (secondo turno ore 14) della scuola primaria Santa Maria Bambina ed anche i più piccoli, i bambini della scuola dell’infanzia Andersen, con gessetti colorati disegneranno lungo la pista ciclabile messaggi e scritte di pace e fratellanza. Anche i ragazzi chiederanno di fermare ogni tipo di violenza. La biblioteca Parco dei libri regalerà ad ogni ragazzo una poesia di Bertolt Brecht “I bambini giocano alla guerra”.