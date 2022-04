Brescia: Ztl al Carmine e in via Tosio; più posti per i residenti

Brescia. Cambia la sosta nel centro di Brescia, una rivoluzione che porterà più posteggi per i residenti. Ma non solo: al Carmine e anche in via Tosio saranno eliminate le strisce blu e verrà introdotta la Ztl.

Lo ha annunciato il sindaco Emilio Del Bono, al termine della cerimonia di inaugurazione della nuova pavimentazione in via Gasparo da Salò.

Un’impronta più netta verso la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale, che prenderà le mosse già dall’inizio della prossima estate.

In che modo? La Loggia ha intenzione di introdurre la Zona a traffico limitato al Carmine, con accessi regolati nella zona nord di via Battaglie e tra via Bixio e via Fratelli Bandiera. Una novità che verrà studiata in un tavolo di confronto con il Consiglio di quartiere che verrà coinvolto nella trasformazione.

In via Tosio, da via Gabriele Rosa a via Crispi, la Loggia vorrebbe introdurre una nuova area Ztl.

Sempre al Carmine, poi, è previsto l’aumento delle strisce gialle (quelle riservate ai residenti) rispetto a quelle blu a pagamento. Cambiamenti che sono pensati anche nell’ottica dell’introduzione del nuovo tram che rivoluzionerà la mobilità cittadina.