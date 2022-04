Metro Brescia, in frantumi il lucernario di Casazza

Brescia. Si è trattato di un incidente oppure di un atto di vandalismo? Stiamo parlando della vetrata a forma di piramide della stazione metro Casazza di Brescia che, lunedì si presentava frantumata.

Il lucernario è stato transennato e al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause del danno che, fortunatamente non ha coinvolto i passeggeri in transito sulla linea.