Urago Mella, si riunisce il Consiglio di Quartiere

Urago Mella. Giovedì 7 aprile, dalle 21 alle 22, nella sala principale del centro diurno “Ferrante Aporti” di via Sant’Emiliano 2/a, a Brescia, si tiene la seduta del Consiglio di Quartiere Urago Mella.

All’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta precedente, la proposta di creare una “Casa delle associazioni” nell’ex centro civico di via Farfengo e la relazione del presidente sul progetto del punto comunità. Si parlerà inoltre dell’incontro del Gruppo di lavoro sul Consultorio Ovest, dell’attività svolta dal Consiglio di quartiere nel2021, del lavoro di censimento del verde e del suo utilizzo. Saranno affrontate infine le problematiche relative all’accoglienza dei profughi dell’Ucraina e all’organizzazione delle iniziative per il 25 aprile.

La capacità della sala è ridotta per consentire il distanziamento interpersonale. I partecipanti dovranno mostrare il green pass all’ ingresso, sanificare le mani e indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dell’incontro.