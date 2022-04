Street art di Michele Battagliola per l’edicola di piazza Garibaldi

Brescia. Ecco il lavoro di street art appena concluso dal giovane artista bresciano Michele Battagliola sull’edicola di piazzale Garibaldi. L’intervento è stato realizzato grazie al progetto “Arti di Vicinato”, nato da un’idea del Consiglio di quartiere Porta Milano, che intende promuovere espressioni artistiche di vario genere negli spazi del quotidiano, liberamente fruibili dai cittadini.

L’opera evoca le difficoltà comunicative tra le generazioni e, soprattutto, la fragilità dei nuovi mezzi di comunicazione, utilizzati dai giovani, in contrapposizione agli strumenti di crescita e di formazione tradizionali (come libri, riviste e quotidiani) rappresentati simbolicamente dall’edicola. Il lavoro è stato eseguito in area privata e a titolo gratuito. Nella fotografia la visita dell’assessore alla Rigenerazione Urbana del comune di Brescia Valter Muchetti, con l’artista Michele Battagliola e la presidente del Consiglio di quartiere Laura Boscain.