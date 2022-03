Campo Marte, torna il degrado nell’area verde in città

(red.) La domanda ricorrente è la seguente? E’ valsa la pena ristrutturare, con un investimento da 400mila euro, l’area fitness di Campo Marte, con annessi servizi igienici pubblici, se a distanza di pochi anni e, con una situazione (purtroppo) ricorrente, gli stessi si trovano in condizioni che definire indecorose appare troppo generoso?

Lo sdegno corre sul web e precisamente sulla pagina Facebook di “Brescia che non vorrei”, gruppo nato con la finalità di segnalare situazioni di degrado in città.

Viene infatti pubblicato un video girato da un’ utente che riprende la situazione in cui versa la toilette di Campo Marte, annessa all’area fitness, recuperata nell’agosto 2018 con un intervento ad opera del Comune e che ha permesso di ricavare un campo da calcetto, uno da basket, panchine a bordo dei campi, un collegamento tra le stesse zone sportive e la palazzina vicina, oltre a due aree di fitness per la ginnastica, per giovani, adulti e anziani. E, naturalmente, gli annessi servizi pubblici.

Pavimenti luridi, water sporchi di escrementi, intasati con rotoli di carta igienica ed altra immondizia, una parte di porta divelta, insomma, una vista davvero disgustosa per gli utenti dell’area verde, impossibilitati ad utilizzare la struttura per le condizioni in cui versa.

Su Facebook si leva lo sdegno dei cittadini che rimarcano le pessime condizioni in cui verserebbero anche i bagni pubblici della Montagnola, ai piedi del Castello: la maggioranza delle voci si domanda perchè non sia stata predisposta la presenza di un custode, dato che le telecamere non parrebbero essere un deterrente efficace ad azioni di vandalismo e deturpazione.

C’è il rammarico per una struttura sistemata e riqualificata con soldi pubblici ed ora ridotta in condizioni indecorose.

Scrive un cittadino: “Siamo tornati a 5 anni fa, quando quel caseggiato era abbandonato ed era uno schifo! Che peccato, spero vengano presi e gli facciano pagare per tutto questo”.