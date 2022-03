Quale futuro per il castello? Ne ha discusso il Pd cittadino

(red.) “Il futuro del castello” è il titolo di un incontro tenuto giovedì scorso, organizzato dal Pd cittadino. All’incontro sono intervenuti la vice sindaco Laura Castelletti, l’assessore Valter Muchetti e i consiglieri comunali Giovanna Foresti, Andrea Curcio e Roberto Omodei. Che cosa è stato fatto in questi anni e quali progetti futuri sono stati i temi toccati durante la serata.

“L’identità del castello”, ha sostenuto Roberto Omodei, “si fonda su una pluralità di funzioni e di possibilità di fruizione. Il castello è innanzitutto un bene della comunità; è polo museale e culturale, è spazio pubblico per l’aggregazione e la socialità, è il grande polmone verde del centro storico e degli sportivi, è il luogo del cuore di tutti i bresciani di ogni generazione. Visione, progettazione di lungo termine (che va oltre la pur necessaria programmazione di eventi), risorse ingenti per la manutenzione monumentale ne accompagnano una piena valorizzazione. Il castello è forse il simbolo più evidente di una città che ridefinisce la sua identità post-industriale, e lo fa riscoprendo la sua storia, il suo patrimonio artistico, monumentale e naturalistico, la gestione condivisa dello spazio pubblico (molte le associazioni che operano in castello), in un paradigma che tiene insieme sviluppo economico (turismo, cultura, ristorazione) e qualità della vita”.

Il castello sarà anche al centro delle iniziative che si faranno dal 2023 per Brescia-Bergamo capitali della cultura. “Le potenzialità del castello sono sotto gli occhi di tutti i bresciani che in questi ultimi anni lo hanno visto frequentato da numerose persone, giovani, famiglie con bambini e gruppi sportivi”, ha spiegato Giovanna Foresti. “Le tante associazioni che lavorano per dare vitalità al castello affiancano l’amministrazione comunale nello sforzo anche economico (10 milioni di euro in questi ultimi anni) di ridare dignità culturale, turistica e di svago legato al food a un luogo unico nel suo genere, unico per ampiezza, per significato storico e perché è simbolo della nostra città”.