Mese dell’endometriosi, Palazzo Loggia s’illumina di giallo

(red.) Nella notte tra il 26 e il 27 marzo Palazzo Loggia a Brescia sarà illuminato di giallo in occasione del “Mese per la consapevolezza dell’endometriosi”.

L’Amministrazione comunale aderisce così alla campagna promossa dal Team Italy della WorldWideEndomarch per creare maggior consapevolezza riguardo a questa patologia che, pur colpendo circa una donna su dieci, non è adeguatamente conosciuta.

L’Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi (A.L.I.C.E.), nata a maggio del 2021, è impegnata nell’offrire un aiuto concreto alle donne affette dalla patologia e, parallelamente, in campagne informative e di prevenzione rivolte alle donne di domani.