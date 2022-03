Brescia, nuovi percorsi turistici per ampliare l’offerta cittadina

(red.) In vista dell’appuntamento con Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023, Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità presentano un nuovo progetto sperimentale per ampliare l’offerta turistica cittadina e soddisfare le richieste di diversi cluster di visitatori e turisti partendo dagli infopoint cittadini siti in Via Trieste e in Viale della Stazione.

Già da tempo gli Infopoint Turismo e Mobilità erano diventati punto di partenza per un ricco calendario di visite guidate rivolto a turisti e non solo, che notevole successo aveva raccolto negli anni scorsi.

Si è deciso di valorizzare e ampliare questa esperienza, rivolgendosi a target differenti e offrendo prodotti specifici: visite guidate tematiche, veri e propri tour approfonditi e focalizzati su aspetti specifici della storia, dell’arte, dell’architettura locale, pensati soprattutto per i turisti di prossimità, oltre che per i cittadini desiderosi di ampliare e arricchire le proprie conoscenze; “Brescia WALKcome!”, una formula completamene nuova, ispirata ai free walking tour che tanto successo riscuotono nelle città europee (dove il servizio viene svolto con mancia finale da parte dei partecipanti, in ragione del gradimento!), ma ben calata sulla nostra realtà e sulle tipologie di turismo che caratterizzano sovente la nostra città. Si tratta di una vera e propria welcome experience, un’esperienza di accoglienza: una visita breve, organizzata come un benvenuto in città per consentire al visitatore di orientarsi tra le attrattive principali di Brescia ma anche per fornire informazioni pratiche: utile per quei turisti stranieri che scelgono di inserire la visita a Brescia nel loro programma di viaggio in Italia, o nella loro vacanza sui Laghi o in altre località a forte vocazione turistica del Nord Italia, ma anche come prima accoglienza per chi organizza una permanenza un po’ più lunga e vuole ricevere le prime informazioni essenziali, fornite nel corso di una piacevole passeggiata tra i monumenti più rappresentativi. Il tutto organizzato in quattro lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, oltre all’italiano ovviamente.

Le visite guidate tematiche si svolgeranno ogni sabato e domenica a partire dal 16 aprile fino al 10 luglio e dal 10 settembre fino al 31 ottobre (con l’aggiunta di lunedì 25 aprile e giovedì 2 giugno) per un totale di 44 appuntamenti con partenza prevalentemente dall’Infopoint di Via Trieste alle 10 di mattina o alle 15 del pomeriggio, a seconda del palinsesto e del percorso previsto. Le visite, condotte da guide specializzate e abilitate, avranno una durata di un’ora e mezza circa e potranno essere prenotate via mail scrivendo a infobrescia@bresciamobilita.it oppure tramite WhatsApp inviando un messaggio al 342 6058111. Per i partecipanti è previsto un contributo di € 5,00 euro per gli adulti e di € 3,00 per i bambini fino ai 12 anni.

Il calendario dettagliato sarà a breve disponibile sul sito del Comune di Brescia e presso gli Infopoint.

“Brescia WALKcome!” si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con partenze fra le 10 e le 15 a seconda della lingua in cui verrà svolto. Anche in questo caso si comincia dal 16 aprile.

La partecipazione per i turisti è gratuita, con accesso libero anche last minute, senza numero di partecipanti minimo. “Brescia WALKcome!” è una passeggiata tra le vie della città che, attraverso un percorso che si snoda attraverso il centro storico, per una durata di circa un’ora, illustra tutti i principali punti di attrazione della città e i servizi da essa offerta. Una panoramica completa su Brescia e la sua storia, tradizioni, peculiarità, eventi, musei e tanto altro ancora: per imparare a vivere la città come veri e propri locals!

Con il 2023 sempre più vicino, l’Infopoint Turismo e Mobilità si riconferma quale principale punto di accoglienza della città, continuando a sviluppare idee e progetti nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia negli ultimi due anni.

Un impegno che nel tempo è stato ampiamento ripagato, come dimostrano non solo i numeri dei turisti in aumento (+22% nel 2021) ma anche e soprattutto le indagini di customer satisfaction: l’ultima, realizzata in ottobre 2021, ha registrato un gradimento complessivo dei servizi offerti molto elevato (voto 9,3). Particolarmente apprezzate le qualità degli operatori: professionalità, competenza, cortesia, disponibilità e accoglienza sono le parole chiave su cui si fonda l’apprezzamento del lavoro svolto dagli Infopoint (l’81% degli intervistati ha valutato ottima la professionalità degli operatori, che vengono apprezzati in particolar modo per la cortesia e l’attenzione nei confronti delle richieste che ricevono).