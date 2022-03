“Puliamo il quartiere”, studenti al lavoro in Porta Milano

(red.) Prende il via, lunedì 21 marzo 2022 dalle 13 alle 14, il progetto “Puliamo il quartiere”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Educo in collaborazione con il Consiglio di Quartiere Porta Milano, con la Scuola dell’infanzia “G. Tonini”, con Aprica Spa e con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Brescia.

L’iniziativa coinvolge gli studenti del Cfp Educo nella pulizia, in orario scolastico, dei parchi e delle aree verdi della zona di Porta Milano. Il progetto, quindi, nasce dalla volontà di responsabilizzare e far riflettere i ragazzi sull’impatto che l’uomo può avere sull’ambiente e sull’ecosistema.

Tutte le nostre azioni, seppur minime e all’apparenza poco significative, si riflettono inesorabilmente nell’ambiente in cui viviamo in modo importante. Decidere di gettare un mozzicone di sigaretta a terra o, al contrario, preoccuparsi di smaltirlo in modo corretto, non è semplicemente un atto di cattiva o buona educazione ma ha ripercussioni anche sulla natura circostante.

L’iniziativa è stata anticipata il 29 ottobre 2019 da un incontro tra gli studenti del Cfp Educo e l’assessore all’Ambiente Miriam Cominelli che ha illustrato le azioni messe in campo dal Comune per affrontare l’inquinamento, per gestire i rifiuti e il termovalorizzatore.

La parte pratica del progetto, che si è dovuta arrestare a causa della pandemia da Covid-19, sarà portata a termine entro la fine dell’attuale anno scolastico.

PROSSIME ATTIVITÀ

DATA

CLASSI

COINVOLTE

ZONA D’INTERVENTO

21-03-2022

3C-4B

Parco Venturini

28-03-2022

3E-4E

Aree verdi via Milano

04-04-2022

4A-4C

Via del Campo Fiera

11-04-2022

3B

Cortile Scuola “G. Tonini”

22-04-2022

3A

Via Carducci

02-05-2022

1E

Aree verdi Via Fratelli Ugoni

09-05-2022

1C

Parco Caduti di Nassiriya

16-05-2022

1B

Parco Attilio Lavecchia

23-05-2022

1A

Parco la Rosa Blu

Studenti disporranno di guanti, sacchi e pinze raccoglitrici