Brescia Infrastrutture, ultimati i lavori di riqualificazione dell’ingresso del Satellite

(red.) Si sono conclusi nei giorni scorsi, a cura dell’Unità operativa Facility Management di Brescia Infrastrutture, gli interventi di riqualificazione dell’arredo urbano e viabilistici in piazza San Padre Pio da Pietrelcina.

Le opere hanno soprattutto riguardato la sostituzione dei giunti strutturali di dilatazione del piano impalcato di copertura del parcheggio Ospedale Nord su cui transita via Donatori del Sangue.

I lavori si sono resi necessari in quanto, a causa dell’usura del manufatto (risalente all’anno 2000) e delle sistematiche sollecitazioni dovute al traffico, si erano generati consistenti fenomeni d’infiltrazione d’acqua nelle sale del parcheggio sottostante.

La cantierizzazione prima ha riguardato la parte pedonale della piazza e il lato del parcheggio riservato all’università con mirati interventi di manutenzione straordinaria e, in seguito, la porzione di attraversamento stradale contraddistinta dai giunti strutturali.

L’intervento, eseguito in stretta collaborazione con l’ASST Spedali Civili ed il Comune di Brescia, ha comunque consentito una costante fluidità alla circolazione dei veicoli in doppio senso di marcia creando minimo disagio all’utenza in un luogo della città nevralgico e strategico.

Inoltre, si è provveduto a rimuovere i sampietrini e a stendere un manto di asfalto. La riconversione del fondo stradale è stata decisa sia per lo stato di ammaloramento dei cubetti di porfido, che andavano ad incidere sulla regolare viabilità e al quale si era cercato di ovviare con rappezzi di asfalto -inficiando così anche il decoro della via-, sia, soprattutto, per i sobbalzi che il fondo in porfido arrecava ai pazienti, specie i politraumatizzati, a bordo delle ambulanze dirette al Pronto Soccorso.

In una delle fasi di cantiere si è dovuto inoltre procedere con la demolizione dello spartitraffico centrale per consentire lo svolgersi dei lavori. Questo è stato infine ripristinato e riseminato a verde, con sostituzione dell’impianto d’irrigazione e allestimento di una nuova segnaletica orizzontale da via Donatori del Sangue al Pronto Soccorso.