Brescia Bergamo 2023: “Evento faccia splendere la Leonessa a lungo”

(red.) “Brescia sarà al centro dell’attenzione nazionale e internazionale. Dalla Regione Lombardia c’è un impegno straordinario di risorse e di energie per fare in modo che il 2023 lasci un segno a lungo termine, faccia risplendere questa città come grande realtà culturale, fortemente attrattiva. Oggi (venerdì 18 marzo, ndr.) ho avuto modo di visitare due eccellenze, scambiando idee e progetti per il futuro”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura e Autonomia, Stefano Bruno Galli che, quest’oggi a Brescia, insieme al collega bresciano Fabio Rolfi, ha visitato alcune realtà culturali della città. La prima tappa è stata nella sede della Laba in via Don Vender e quella successiva nella sede del Festival pianistico Internazionale in piazza Paolo VI.

“Per Bergamo Brescia capitale della cultura – ha aggiunto l’assessore – abbiamo stanziato 6 milioni di euro per le infrastrutture, oltre alla previsione di investimenti in deroga alla programmazione annuale e triennale di settore. Sono risorse che serviranno per la via ciclabile tra Bergamo e Brescia, animata da impianti culturali, e per la mobilità sostenibile. Abbiamo fatto anche un investimento straordinario da 500mila euro per gli eventi che animeranno la rassegna”.

“Queste due città – ha concluso l’assessore Galli – sono tra le più colpite dalla pandemia. Sceglierle come capitali della cultura è anche un riconoscimento al patrimonio diffuso e alle meraviglie artistiche che le caratterizzano. Per questo abbiamo lavorato e continueremo a lavorare con istituzioni, associazioni e realtà del territorio affinché questo evento sia visto come un patrimonio globale delle città, un momento da cui partire anche a livello economico nella fase post pandemica, utilizzando la cultura come leva privilegiata per lo sviluppo”.