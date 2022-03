Pace e difesa del clima, sabato 19 marzo in piazza Paolo VI

(red.) Nuova iniziativa organizzata dal Presidio 9 Agosto, in collaborazione Basta Veleni, Fridays For Future e Comitato per la Salute, Rinascita e Salvaguardia del Centro Storico per la giornata di sabato 19 marzo in Piazza Paolo VI a Brescia. Argomento dell’iniziativa la difesa e la salvaguardia del clima. “Temi strettamente connessi alla luce di quanto tragicamente sta avvenendo e che sta mettendo in serio pericolo la nostra vita sul pianeta”.

ore 15:30 “Performance artistica” del Collettivo studenti del “Tartaglia-Olivieri”. Verrà realizzato lo striscione per lo Sciopero Globale per il Clima del 25 marzo.

ore 17:00 “FARANNO UN DESERTO, LO CHIAMERANNO PACE!” Con i nostri versi e i nostri canti condanniamo qualsiasi violenza sugli esseri umani e sulla natura. Contrapponiamo la forza della parola alle armi di morte di incoscienti che vogliono fare del mondo un deserto. Lanciamo un appello accorato di non complicità con interessi, profitti e chiamate a guerre che non vogliamo. Abbiamo un’unica Terra, un’unica vita e intendiamo difenderle con la forza delle nostre parole e di quelle dei poeti e poetesse del mondo. Versi e canzoni di Pace a cura di Luca Rassu e del Collettivo poetico Movimento dal Sottosuolo.