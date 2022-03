Stadio “Gabre Gabric”, Loggia citata per 620mila euro

(red.) La richiesta è di 620mila euro, il destinatario è il Comune di Brescia, il mittente la ditta Edilgamma srl di Carmagnola (Torino), che ha realizzato i lavori al campo di atletica leggera “Gabre Gabric” a Sanpolino, in città.

La richiesta è stata formulata dall’azienda appaltatrice degli interventi edili e subentrata dopo il fallimento della precedente ditta, la Tes Energia di Marcianise (Caserta), che costrinse la Loggia a risolvere il contratto.

Edilgamma ha citato in Tribunale il Comune che, a sua volta, aveva chiesto i danni per il ritardo nella consegna dei lavori e per l’utilizzo di materiale di qualità inferiore rispetto al capitolato. L’amministrazione comunale vantava un credito di 26mila euro dall’azienda che ora, invece, rivendica ora rivendica i 620mila euro delle riserve.

La realizzazione del campo sportivo è stata piuttosto travagliata sin dall’esordio, quando la prima ditta appaltatrice, dopo essersi aggiudicata i lavori per un valore di 3 milioni di euro (250mila a fondo perduto da Regione Lombardia), iniziati nel 2017 venne dichiarata fallita l’anno successivo. Nuovo bando e nuovo appaltatore, la piemontese Edilgamma, che tra vicende alterne, tra cui anche l’interruzione dei lavori a causa della pandemia, riuscì poi, con un ritardo su tempi, ad ultimare il campo sportivo nell’agosto del 2020. A settembre dell’anno successivo l’inaugurazione ufficiale cui ha presenziato il campione olimpico Marcel Jacobs.