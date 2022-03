Palazzina Haynau, il Comune cerca un concessionario

(red.) È pubblicato all’albo pretorio del Comune l’avviso di manifestazione di interesse per la concessione di valorizzazione della Palazzina Haynau in Castello.

Il Comune di Brescia procederà ad una consultazione preliminare di mercato con l’obiettivo di acquisire proposte progettuali di utilizzo della Palazzina Haynau, sulla base di servizi e attività plurime e differenziate e di interventi di recupero e restauro conservativo.

È pubblicato all’albo pretorio del Comune l’avviso di manifestazione di interesse per la concessione di valorizzazione della dell’immobile con gli allegati.

Nell’apposita sezione si potranno depositare le proposte per la valorizzazione, mediante concessione d’uso, della storica palazzina con annessa la chiesa di S. Stefano nuovo.

Sulla base della proposta che verrà ritenuta più idonea si procederà con il bando di gara per la scelta del concessionario.

La concessione avrà una durata commisurata all’impegno economico previsto (tuttavia non superiore alla durata massima di 30 anni) e i lavori e la relativa cantierizzazione potranno iniziare dal 1° gennaio 2024.

