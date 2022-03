Mille chitarre e una sola voce per dire “no” alla guerra

(red.) Le Mille chitarre sono tornate a suonare, questa volta non in Piazza Loggia, ma al Parco Ducos di San Polo, a Brescia, ed il linguaggio universale della musica questa volta si è sollevato in segno di vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra.

“Imagine” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles ed i Rolling Stones”, tra gli altri brani, sono stati suonati all’unisono, come grido di pace e di solidarietà all’Ucraina.