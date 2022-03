Brescia, dagli Amici di Bottonaga 110 tessere sorriso

(red.) All’oratorio di Santa Maria in Silva di via Sardegna a Brescia, l’Associazione culturale Amici di Bottonaga ha consegnato 110 tessere prepagate (tessere sorriso), destinate a famiglie in difficoltà economica, alle associazioni che operano sul territorio del Quartiere don Bosco-Bottonaga: Caritas don Bosco, San Vincenzo-Conferenza Maria Ausiliatrice, Casa Aperta onlus, mamme e papà separati e Caritas Santa Maria in Silva, che provvederanno alla distribuzione.

L’associazione, finora, ha distribuito 740 tessere sorriso per un valore di 18.500 euro.