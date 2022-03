Scuola Polgai: a Brescia assegnati 130 frequentatori

(red.) Iniziato lunedì 20 dicembre 2021, il 216esimo Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, composto da 1650 allievi, che sono stati suddivisi su tutto il territorio nazionale, presso le Scuole di Abbasanta, Alessandria, Brescia, Campobasso, Caserta, Cesena, Nettuno, Pescara, Peschiera del Garda, Piacenza, Spoleto e Vibo Valentia, ha una durata complessiva di otto mesi, suddivisi in due periodi formativi: il primo di sei mesi, dal 20 dicembre al 19 giugno, con segmenti di formazione a distanza e in regime di residenzialità è finalizzato alla nomina ad Agente in prova; il secondo di due mesi è articolato in una prima fase, dal 20 giugno al 30 giugno, volta al completamento delle attività formative ed una seconda fase, dal 1 luglio al 19 agosto, di applicazione pratica presso gli uffici e i reparti di assegnazione.

Gli obiettivi didattici del corso sono funzionali all’immissione dei frequentatori nel ruolo degli Agenti e degli Assistenti e il percorso formativo mira a preparare un operatore di Polizia in grado di acquisire e giustapporre esperienze cognitive, competenze tecnico-operative e orientamenti valoriali; al termine del corso devono andare in servizio professionisti capaci di far fronte alla domanda di sicurezza proveniente dalla società, in maniera eticamente consapevole, professionisti capaci di porre in essere misure atte a prevenire e reprimere le offese all’individuo, al gruppo e alla collettività.

Il percorso formativo è composto da un’area teorico-professionale, da unità integrate, da un’area addestrativa, da approfondimenti, da casi professionali e da un percorso valoriale e si avvale di docenti e istruttori della Scuola Polgai, della Questura di Brescia e di altri uffici della Polizia di Stato.

Alla Scuola Polgai di Brescia sono stati assegnati 130 frequentatori, che hanno iniziato a seguire le lezioni teoriche a distanza fino al 28 febbraio, giorno in cui, gli allievi Agenti della Polizia di Stato hanno fatto ingresso all’interno della scuola di Via Veneto, per proseguire altre lezioni e per iniziare la fondamentale parte addestrativa.

Le 47 donne e gli 83 uomini, tutti molto giovani, la media infatti è di soli 24 anni, provengono da diverse regioni, di cui 5 di essi sono bresciani e hanno avuto modo di dimostrare, anche se a distanza, grande entusiasmo e preparazione.