Bullismo e cyberbullismo, se ne parla a Borgo Trento

(red.) Venerdì 4 marzo alle 20,30 è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Dal mondo reale a quello virtuale. Nativi digitali a contatto con il web”, organizzata dal Consiglio di Quartiere Borgo Trento in collaborazione con il consiglio pastorale della Parrocchia di Cristo Re. L’incontro si svolge nel cinema teatro Cristo Re (via Filzi 5 – ingresso libero con super green pass).

Il sovrintendente tecnico della Polizia di Stato Domenico Geracitano interviene sul tema “I pericoli della rete e il ruolo degli adulti nella tutela dei minori” mentre il prof. Carlo Alberto Romano, docente di Criminologia dell’Università degli Studi di Brescia e membro del Comitato Sicurezza e Legalità del Comune di Brescia, tratta l’argomento “Le radici del bullismo e del cyberbullismo e gli strumenti di prevenzione”. Modera l’incontro la Mediatrice dell’Ufficio di Mediazione Penale Minorile di Brescia.

La recente pandemia ha potenziato il rapporto già molto stretto fra la Generazione Z e il web, acuendo fenomeni già noti quali le dipendenze dai social, il cyberbullismo e i reati che si consumano tramite la rete. Una realtà che impone riflessioni per il mondo degli adulti riguardo alla comprensione dei fenomeni, alla prevenzione e al recupero.

I prossimi incontri si terranno l’11 e il 18 marzo.