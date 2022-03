Brescia, a Sanpolino si riunisce il Consiglio di Quartiere

(red.) Venerdì 4 marzo, alle 19, è in programma la seduta del Consiglio del Quartiere Sanpolino a Brescia, nella sala civica di via Fasser 24.

All’ordine del giorno il concorso fotografico, l’intitolazione del parco di via Alberti e la collaborazione alla sponsorizzazione, la spaghettata per il giorno della Liberazione, il cineforum previsto per il 1° maggio e l’iniziativa di True Quality dei giorni 23 e 24 aprile.

Ci sarà spazio, inoltre, per aggiornamenti sul forno crematorio, sul Plis (Parco locale di interesse sovraccomunale), sugli incontri con gli altri consigli di quartiere e sul notiziario dei consigli.

Per poter garantire il distanziamento interpersonale la capienza del locale è limitata.

I partecipanti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della riunione e mostrare il green pass prima di entrare. Il pubblico potrà accedere alla sala fino al raggiungimento della massima capienza consentita.