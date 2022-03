Brescia, autista bus ferito durante una lite con un passeggero

(red.) Un autista di linea, dipendente di Arriva, è stato aggredito al culmine di una discussione con un passeggero, forse legata al controllo del biglietto.

l’episodio si è verificato martedì pomeriggio, attorno alle 14,30, al terminal dei bus di viale della Stazione, a Brescia.

Il passeggero, un cittadino di origine africana, mentre scendeva dal mezzo ha ingaggiato, per motivi ancora al vaglio, una discussione con il conducente.

I toni si sono accesi e, al culmine della lite, i due sono venuti alle mani. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine, mentre l’extracomunitario si è dato alla fuga.

L’autista 47enne ha riportato alcune contusioni ed è stato trasferito in ospedale alla clinica Città di Brescia per essere medicato e per gli accertamenti del caso.

Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Brescia che hanno ascoltato i testimoni e raccolto le immagini della videosorveglianza. L’azienda di trasporto pubblico ha avviato un’indagine interna per appurare i fatti.