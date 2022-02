Attacco all’ Ucraina, veglia per la pace in Piazza Duomo

(red.) Anche Brescia si mobilita per il sostegno all’Ucraina, nel giorno dell’attacco militare sferrato da Mosca.

Nella serata di giovedì è stata indetta una veglia per la pace, alle 20,30 in Piazza Duomo a Brescia, promossa dalle realtà pacifiste bresciane in accordo col presidio “9 agosto”.

La mobilitazione, viene spiegato, è una “prima risposta all’aggravarsi della situazione Ucraina e ai venti di guerra che si stanno delineando in Europa”.