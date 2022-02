Piazza Vittoria, quale futuro per il Bigio?

(red.) Che fine ha fatto (e farà) il Bigio, appellativo con cui i bresciani hanno sempre chiamato “L’era fascista”, manufatto scolpito dal Dazzi ed un tempo collocato in Piazza Vittoria?

Il futuro, per la statua simbolo del Ventennio, e che in quell’epoca trovò la sua naturale collocazione nel cuore di Brescia, per essere poi rimossa dopo la guerra, è molto incerto.

Se, inizialmente, la Soprintendenza non aveva scartato l’ipotesi, in chiave filologica, di ripristinare il manufatto nella sua originaria posizione, ora lo scenario è cambiato e, scartata l’ipotesi di collocarlo in un museo, come annunciato dall’assessore alla Cultura Laura Castelletti nel corso del Consiglio comunale andato in scena lunedì in Loggia, il “gigante” di pietra rischia di restare senza una casa.

Le ipotesi di collocare l’opera del Dazzi al Museo di Santa Giulia oppure nel cortile della caserma Randaccio, sono sfumate allorché la Soprintendenza si è espresso in modo contrario alla sua esposizione temporanea.

Altre ipotesi al vaglio sono quella di collocare il manufatto, ma tra un paio d’anni, all’erigendo teatro Borsoni, in via Milano.

Per la Soprintendenza due le possibilità: o ricollocare il Bigio nella sua sede originaria (ma è un’ipotesi da sempre osteggiata dalla Giunta Del Bono), oppure lasciare la piazza nella sua immagine post Ventennio, senza la statua, ma, anche, togliendo la fontana che ad essa è strettamente collegata.

Intanto il Bigio rimane, in attesa di conoscere il suo destino, custodito nei magazzini comunali.