Via dei Mille, lavori da 69 mila euro per la riqualificazione della fontana

(red.) A breve prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle fontane di via dei Mille e di via Cefalonia, a Brescia, il cui termine è fissato per gli inizi di aprile. Gli interventi sulla fontana di via dei Mille, situata nel parco dedicato a Falcone e Borsellino, sono iniziati oggi, lunedì 21 febbraio, e verranno realizzati dalla ditta Officine Srl per un valore di 69.000 euro (+ iva e altri oneri).

L’obiettivo sarà quello di riportare al corretto funzionamento l’impianto della fontana, dotarlo di un sistema di filtrazione automatico dell’acqua in accumulo e di un sistema elettronico di giochi d’acqua che permetta di migliorare i consumi e l’estetica.

L’impianto esistente verrà rimosso e saranno installati un nuovo impianto elettrico e nuove tubazioni.

Per quanto riguarda la vasca verrà ripristinata, con relativa impermeabilizzazione, al suo interno verrà realizzato un nuovo collettore/distributore centrale in acciaio inox, a doppia corona, con ugelli per giochi d’acqua e, infine, verrà illuminata con luci a led con scala di colori programmabili.

All’interno del vano tecnico interrato verranno posizionate tre nuove pompe di pressurizzazione per i giochi d’acqua, una pompa di sentina di emergenza antiallagamento e un impianto di filtrazione con filtro a sabbia e uno di trattamento acqua con centralina automatica di dosaggio prodotti chimici, per il mantenimento corretto dei parametri dell’acqua e relativa analisi. Verranno infine realizzati l’impianto elettronico di gestione del funzionamento dei giochi d’acqua, di filtrazione, d’illuminazione e un sistema di allarme in caso di malfunzionamento.