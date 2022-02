Bollette, Brescia nelle top ten delle città “virtuose”

(red.) Brescia nella dieci migliori città italiane che gestiscono con oculatezza le spese energetiche dei propri enti pubblici.

E’ quanto emerge dall’ ultimo report (pubblicato il 20 febbraio) realizzato per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, che ha stilato una classificazione dei costi di energia elettrica, acqua e gas sostenuti nel 2020 dai Comuni capoluogo di Provincia per il mantenimento delle loro strutture.

Alle città più virtuose, come la Leonessa, che si aggiudica il quarto posto nazionale, è stata assegnata una tripla ‘A’, alle meno efficienti un rating ‘C’.

Si tratta di costi valutati dall’algoritmo del Centro studi della Fondazione Gari come “inferiori o uguali” al modello ‘virtuale’ di riferimento per quel territorio.

La top 10 dei capoluoghi di Provincia annovera, al primo posto, Parma, seguita da Reggio Emilia e, al terzo gradino del podio, Rovigo, seguita da Brescia, Pesaro, Pordenone, Sassari, Catania, Pescara e Carbonia.

Scorrendo la classifica (le tabelle complete sono consultabili sul sito adnkronos.com) ci si imbatte nelle spese “fuori controllo” per l’elettricità di Ragusa (6 milioni 333 mila euro) e di Salerno (9 milioni 695 mila euro), città che occupano rispettivamente il 72esimo e 79esimo posto della classifica.

Bergamo si attesta all’ 86esimo posto: elevato il costo del gas (4 milioni 369 mila euro). Lo stesso vale per Padova (che ha speso 7 milioni 873 mila euro in gas), Gorizia (1 milione 157 mila euro) e Trieste (7 milioni 788 mila euro), mentre è la bolletta dell’acqua a gravare sul giudizio di Aosta (1 milione 142 mila euro), Viterbo (4 milioni 754 mila euro) e Catanzaro (che per l’energia idrica ha sborsato ben 8 milioni 165 mila euro).

Da segnalare altre spese fuori parametro come quelle di Palermo, 95esima in classifica, per il gas (2 milioni 138 mila euro) e di Reggio Calabria per l’energia elettrica (10 milioni 233 mila euro). 67esimo posto per Roma Capitale, che nel 2020 ha speso: 28 milioni 58 mila euro per l’elettricità (rating ‘AA’); 100 milioni 553 mila euro per l’acqua (rating ‘B’); 2 milioni 849 mila euro per il gas (rating ‘AAA’).