Asili nido Brescia, le iscrizioni dal primo al 27 marzo 2022

(red.) Potranno essere presentate dall’ 1 al 27 marzo 2022 le domande di iscrizione agli asili nido comunali di Brescia e ai nidi privati accreditati (con riferimento alle sole sezioni convenzionate) per i bambini nati dal 1° gennaio 2020 al 31 agosto 2021.

Sempre dall’ 1 al 27 marzo 2022, inoltre, possono essere iscritti alle sezioni Primavera (Tadini, Piaget, Berther) i bambini nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. L’inserimento in sezione non può avvenire prima del compimento dei due anni.

Le domande di iscrizione per bambini nati dal 1° settembre 2021 al 24 maggio 2022, per quanto riguarda soltanto i nidi comunali, potranno essere presentate dal 1° maggio al 24 maggio 2022.

La domanda d’iscrizione al nido, sia per i nidi comunali sia per le sezioni di nido convenzionate, dovrà essere effettuata online nel “Portale dei Servizi del Comune di Brescia – Sezione Scuola e Cultura – Iscrizioni Asili Nido” utilizzando esclusivamente l’identità digitale Spid.

Gli utenti che necessitano di assistenza per la compilazione della domanda online potranno recarsi all’Ufficio Iscrizioni del Settore Servizi per l’Infanzia e Asili Nido (piazzale della Repubblica 1 – piano terra), previo appuntamento telefonico al numero 0302977460 oppure sul portale servizi Online – sezione appuntamenti.

Ulteriori dettagli sono presenti sul sito istituzionale del Comune di Brescia nella sezione Servizi > Giovani, Scuola e Università > Servizi per l’infanzia > Nidi e altri servizi educativi> Iscrizioni asili nido anno educativo 2022/2023.

Per informazioni:

tel. 030.2977482 – 030.2977310 – 030.2977489 e iscrizioni.nidi@comune.brescia.it