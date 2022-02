Via Milano senza pace: guasto ai tubi, da lunedì nuovo cantiere

(red.) Ancora una decina di giorni di disagi, tra via Villa Glori e via Milano, in città, per un guasto alla rete del teleriscaldamento. Nel quartiere di Brescia si sono appena conclusi i lavori di riqualificazione della zona, all’interno del progetto «Oltre la strada».

Da sostituire 10 metri di tubazioni che non erano stati cambiati durante la precedente cantierizzazione, in quanto ancora in buono stato. Ma la sfortuna si è messa di traverso, imponendo un intervento urgente e non rimandabile. I lavori inizieranno lunedì 21 febbraio alle 9: via Villa Glori sarà chiusa totalmente al transito fino a giovedì 3 marzo. Verrà istituito il senso unico sud-nord su via Manara tra l’intersezione con via Milano e via Metastasio. Doppio senso di marcia in via Milano, a senso alternato regolato dal semaforo. Deviate le linee 9 in direzione Buffalora e 12 in entrambi i sensi di direzione.

Per terminare entro le tempistiche previste i lavori verranno eseguiti anche di notte e di sabato.