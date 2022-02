Anziani, a Mompiano c’è il supporto di “Alberi di Vita”

(red.) “Alberi di Vita” è un’associazione di volontariato nata nell’ottobre 2016 a Mompiano, quartiere di Brescia, con sede operativa nel Centro Aperto “Alberi di San Francesco” in via Bligny 10-12, per aiutare e non lasciare soli agli anziani delle RSA e del quartiere.

Con questi obiettivi l’associazione ha programmato per quest’anno alcuni progetti mirati. Il centro aperto “Alberi di San Francesco”, luogo di incontro dove vengono forniti alcuni servizi gratuiti e attività aggregative e di formazione.

La Casa Amica, ideata con l’obiettivo di rendere le RSA di Mompiano un punto di riferimento per tutto il quartiere. Gli amici di Hebron, casa-famiglia nel quartiere di Casazza che ospita persone con differenti disabilità. Il Buon vicinato, che offre aiuto agli anziani del quartiere. Il CRESenior, centro ricreativo estivo per anziani, e il progetto Missioni, per sostenere con aiuti concreti le tre Missionarie originarie di Mompiano.

L’associazione propone anche “Alberi per le famiglie”, servizio per sostenere le famiglie di anziani non autosufficienti nel quartiere attraverso uno sportello di ascolto, un gruppo di sostegno, un équipe caregiver, volontari a domicilio e corsi di prevenzione e sensibilizzazione.

È inoltre presente un magazzino di ausili, quali sedie a rotelle e deambulatori, di cui si può usufruire gratuitamente per un periodo definito.

L’Associazione attualmente conta circa 60 volontari e 450 associati.

Per informazioni tel.: 3929169439. ​