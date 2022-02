Metro, alla stazione Vittoria l’installazione “Mind the gap”

(red.) È stata inaugurata la nuova tappa di SubBrixia, progetto avviato nel 2015 che propone un viaggio attraverso le visioni dell’arte contemporanea lungo le 17 stazioni della metropolitana di Brescia.

L’opera, posta all’ingresso della stazione di Vittoria, è “Mind the gap” dell’artista Nathalie Du Pasquier: realizzata con mattonelle in ceramica, l’installazione gioca con l’invito a un cambio di prospettiva e all’apertura di un nuovo sguardo nell’esperienza di tutti i passeggeri che potranno interagire con essa, utilizzandone alcuni elementi come sedute.

Una installazione permanente che trasforma l’ingresso della stazione invitando tutti i passeggeri a un cambio di prospettiva.