Brescia, nidi e asili comunali: rette ridotte in caso di chiusure per quarantena

(red.) Nel corso di questo anno educativo, a causa dei casi di positività al Covid-19, si è dovuto procedere a numerose chiusure di sezioni dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali. Per venire incontro ai disagi delle famiglie i cui figli non hanno potuto utilizzare regolarmente i servizi in presenza, la giunta comunale di Brescia, raccogliendo la proposta dell’assessore Fabio Capra, ha deliberato la riduzione delle rette in occasione della temporanea sospensione dell’attività.

Le agevolazioni, che si aggiungono a quelle ordinarie già previste in caso di assenza, prevedono per gli asili nido comunali, per le sezioni primavera e per le scuole dell’infanzia comunali una riduzione una tantum pari al 30% della retta di febbraio 2022, in caso di chiusure per quarantena della durata di almeno dieci giorni che siano avvenute nel periodo fra settembre 2021 e gennaio 2022. Prevedono inoltre una riduzione una tantum pari al 30% della retta di giugno 2022, in caso di chiusure per quarantena della durata di almeno dieci giorni che siano avvenute fra febbraio e giugno 2022.

Queste agevolazioni sono indipendenti dal numero di chiusure per quarantena e riguarderanno esclusivamente gli utenti interessati dai provvedimenti di chiusura.

L’impegno dell’amministrazione è indirizzato a chiudere l’anno educativo in presenza, garantendo tutti i servizi connessi senza aumentare le tariffe, che peraltro sono le medesime dal 2019 e tali resteranno anche per l’anno 2022-2023.