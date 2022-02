Festa Santi Patroni, il capèl arriva a Palazzo Loggia

(red.) Domenica 13 febbraio, alle 17 a Brescia, si è svolta la consueta cerimonia del galero rosso (detta anche del capèl) davanti a Palazzo Loggia.

Nel medioevo, in occasione della ricorrenza della festa dei Santi Patroni, l’abate del monastero di San Faustino si recava in Comune di Brescia per consegnare ai rettori un berretto, simbolo di protezione e segno di accoglimento della supplica che era stata loro rivolta a nome di tutti i bresciani.

Domenica, come da tradizione, il parroco di San Faustino ha raggiunto la sede del Comune per consegnare nelle mani del sindaco il galero rosso, simbolo della protezione concessa alla città dai Santi Patroni Faustino e Giovita.

Il gesto, carico di simboli, richiama l’istituto giuridico del “launehil”, previsto dalle leggi longobarde, con cui si sanciva un patto: in questo caso la fedeltà reciproca fra la città e i due giovani martiri bresciani.