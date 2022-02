Festa dei Santi Patroni, un ricco palinsesto di eventi

(red.) La festa dei Santi Faustino e Giovita, celebrata il 15 febbraio, rappresenta per i bresciani un importante momento per riscoprire il senso di appartenenza alla città.

Numerose sono le iniziative in programma: la giornata di martedì 15 febbraio sarà scandita dalle celebrazioni dedicate ai Santi Patroni, in programma nella basilica dei Santi Faustino e Giovita. Alle 8 e alle 9.30 si svolgeranno le sante messe, mentre alle 11 monsignor Pierantonio Tremolada, vescovo di Brescia, presiederà la messa pontificale. Alle 12.45 si terrà la recita del Santo Rosario per la città e la Diocesi di Brescia e alle 15 invece si celebrerà la messa solenne in lingua inglese con la comunità filippina di Brescia. Alle 17 ci sarà l’esposizione eucaristica seguita, alle 17.30, dai Vespri Solenni presieduti da monsignor Gaetano Fontana, vicario generale della Diocesi di Brescia. Infine, alle 18.15 sarà celebrata la Santa Messa.

Le funzioni religiose potranno essere seguite sul canale YouTube o sulla pagina Facebook della Confraternita dei Santi Faustino e Giovita oppure sul canale YouTube delle parrocchie di San Faustino e San Giovanni.

Sempre martedì 15 febbraio alle 9.30 l’Ateneo di Brescia Accademia di Scienze, Lettere e Arti, in collaborazione con la Fondazione Civiltà Bresciana, assegnerà il Premio Brescianità e, in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, il premio Brescia per la ricerca scientifica. La consegna dei premi avverrà alla esclusiva presenza delle autorità e dei premiati. La diretta sarà curata da Teletutto.

Alle 15.30 si terrà la cerimonia di premiazione del premio nazionale di poesia Santi Faustino e Giovita, a cura della Fondazione Civiltà Bresciana. Presiederà l’evento Andrea Barretta, giornalista, scrittore e critico d’arte e porterà i suoi saluti Mario Gorlani, presidente della Fondazione Civiltà Bresciana. La lettura poetica sarà affidata all’attore Sergio Isonni. Diretta sulla pagina Facebook della Fondazione Civiltà Bresciana e sulla pagina Facebook della Confraternita dei Santi Faustino e Giovita. L’evento sarà poi reso disponibile anche sul canale YouTube della Confraternita.

Alle 15, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, si terrà il laboratorio per famiglie con bambini dai sei agli undici anni “Vite avventurose dei santi”, a cura della Fondazione Brescia Musei.

Gli antichi dipinti custoditi in Pinacoteca raffigurano santi le cui vite sono spesso affascinanti se non rocambolesche. Il laboratorio porterà alla scoperta delle biografie di santi noti e meno noti e insegnerà a riconoscerli partendo dai loro attributi, ossia dai particolari che li identificano, da alcune caratteristiche fisiche agli abiti, dagli oggetti particolari agli animali bizzarri e a terribili demoni. Costo: 6,50 euro adulto; 4,50 bambino.

Si segnala che dal 10 gennaio 2022 l’accesso alle sedi museali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass “rafforzato” (in formato cartaceo o digitale) in corso di validità, che verrà verificata dagli operatori autorizzati. Sono esenti da verifica i minori di 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione. Per prenotare: CUP Centro Unico Prenotazioni – 030.2977833-834 – santagiulia@bresciamusei.com