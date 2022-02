Clientela poco raccomandabile, chiuso per 10 giorni il Bar Posta di via Trento

(red.) Nell’ambito di una serie di controlli di Polizia Amministrativa, sono stati apposti i sigilli a un bar; gli agenti hanno notificato il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS, al titolare della licenza dell’esercizio commerciale “Bar Posta” di in Via Trento a Brescia. Il provvedimento, con il quale è stata disposta la sospensione delle licenze e la chiusura del bar per 10 giorni, è il frutto di un’intensa attività di monitoraggio delle situazioni di illegalità sviluppatesi all’interno del locale.

Il provvedimento scaturisce anche dagli esiti dei numerosi controlli effettuati dal personale del Comando della Polizia Locale di Brescia in quanto presenta seri problemi di legalità per la continua presenza nei locali e nelle pertinenze di soggetti legati al contesto criminale degli stupefacenti e della tossicodipendenza. In particolare, gli accertamenti, hanno consentito di scoprire una intensa attività di contrattazione e cessione di stupefacente nelle immediate adiacenze del bar e all’interno dello stesso. Alla luce di ciò, il Questore ha disposto la sospensione dell’attività per un periodo di 10 giorni.

Durante i controlli, sono stati posti i sigilli per 10 giorni, anche al Centro Benessere di Via Ziziola, Brescia. Nel corso del suddetto servizio, venivano individuate diverse anomalie per violazione della “normativa Covid-19” atte ad impedire il contagio ed il diffondersi dell’epidemia.