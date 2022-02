Via Solferino, sono cinque 20enni i protagonisti della rissa

(red.) Una legittima richiesta, quella di indossare le mascherine all’ingresso del negozio, sarebbe all’origine della violentissima aggressione avvenuta sabato mattina in una rivendita cinese di alimentari a pochi passi dalla stazione di Brescia.

Emergono nuovi dettagli sull’episodio avvenuto nel fine settimana in città in via Solferino, al termine del quale sono state denunciate cinque persone, deferite a piede libero per l’aggressione al commesso dell’attività, colpito con un pugno e per i danni al negozio, causati dal lancio di sassi e di bidoni della spazzatura.

Secondo quanto ricostruito, dopo la richiesta di indossare i dispositivi di protezione individuale, il gruppetto, dopo avere fisicamente aggredito l’addetto, è tronato con un coltello, con il quale ha minacciato di morte l’uomo. Quest’ultimo si è difeso con un tubo di ferro, facendo allontanare gli aggressori che, però non hanno desistito, ritornando sui loro passi. Intanto il negoziante si era barricato nella rivendita e a questo punto il gruppetto ha tentato di sfondare le vetrine con un grosso sasso e scagliando alcuni bidoni della spazzatura.



Mentre stavano ancora compiendo il raid è sopraggiunta la polizia che ha fermato ed individuato i cinque componenti della banda che sono stati denunciati a piede libero per minaccia aggravata, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato in concorso, porto di oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza. I denunciati sono 20enne italiani, due dei quali di origine straniera.