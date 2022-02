Sanpolino, un nuovo parco in via Alberti

(red.) Nel quartiere di Sanpolino a Brescia sono iniziati i lavori per la realizzazione del giardino pubblico di via Alberti che si concluderanno, salvo imprevisti, entro tre mesi.

Il progetto prevede la risistemazione del verde esistente e l’integrazione dello stesso dove necessario, creando percorsi pedonali illuminati che consentiranno il superamento delle barriere architettoniche e collegheranno le vie che delimitano l’area.

Verrà realizzata un’area gioco per bimbi di oltre 150 metri quadrati, e un impianto di irrigazione per le nuove alberature e per i filari. Si procederà alla realizzazione dell’impianto di illuminazione per i camminamenti e per l’area gioco.

Il verde sistemato coprirà una superficie di 9350 metri quadrati, composta da tre aree boschive e da ampi prati.

Il progetto è stato realizzato dallo studio Gsa– Gianfranco Sangalli Architetti di Brescia e l’impresa esecutrice è TimaSrl di Calcinato.

L’area dell’intervento si trova nella zona a sud/est, a sud della linea ferroviaria Milano-Venezia e della frazione di Sant’Eufemia, ed è circondata da strade: a est dalla via Degli Alpini, a sud da via Leonzio Foresti, a ovest da via Lucio Fiorentini e a nord da via Mario Alberti.L’area pianeggiante, che si colloca ai margini di un contesto urbano decentrato rispetto alla città, si trova tra la zona edificata e quella cimiteriale ubicata al di là di via Alberti che perimetra il lotto sul versante nord.

Obiettivo del progetto è riconoscere e assegnare a questo spazio aperto, che per l’esiguità dell’estensione ha perso la sua vocazione agricola, il ruolo che gli compete e che a suo tempo aveva orientato le scelte di carattere urbanistico operate dall’Amministrazione comunale: un’area verde di mitigazione che assolva anche alla funzione di parco urbano.

La revisione del progetto recupera e riordina un’area con il presupposto di renderla funzionale all’insediamento residenziale con il quale confina, prevedendo la risistemazione del verde esistente e l’integrazione dello stesso dove si è valutato opportuno e necessario, creando dei percorsi pedonali illuminati con aree di sosta allestite con panchine e proponendo la realizzazione delle strutture a carattere ludico, ritenute compatibili con le aspettative dell’Amministrazione Comunale, dei residenti e dello stato dei luoghi.

L’impianto planimetrico è volutamente geometrico ed essenziale, quasi a volere confermare i concetti che avevano guidato la realizzazione del quartiere.

Sull’asse est-ovest, spina dorsale adibita a camminamento che attraversa da un capo all’altro l’intera area e dalla quale si diramano i vari allestimenti, saranno collocati il prato e lo spazio adibito al gioco per i bimbi, rispettivamente posizionati sul lato sud del percorso e sul lato nord. È in corso di valutazione il posizionamento di alcuni giochi inclusivi (attrezzature un’attrezzature che possono essere utilizzate da una vasta gamma di utenti).

All’asse principale longitudinale confluiranno percorsi perpendicolari, necessari sia per collegarlo alle vie che delimitano l’area a nord e a sud e alle strutture previste all’interno del parco, sia per consentire l’eventuale superamento delle barriere architettoniche in considerazione dei dislivelli esistenti tra alcuni accessi e il parco stesso.

Alcune zone saranno volutamente tenute a una quota più bassa rispetto alla maggior parte della viabilità circostante per ragioni di visibilità e di sicurezza.

Il progetto definitivo redatto prevedeva la realizzazione dell’intervento in due fasi. Il progetto esecutivo, con esplicito riferimento alle richieste espresse dall’Amministrazione comunale ed in relazione all’importo degli impegni economici assunti dalla società Antica Corte, contempla la realizzazione della sola prima fase, escludendo la formazione del campo da basket, dei collegamenti a quest’ultimo, dei relativi impianti di illuminazione e delle reti.

Il progetto esecutivo riguarda la prima fase che contemplala realizzazione di camminamenti con masselli autobloccanti di color grigio antracite posati su sabbia con cartella armata sottostante per uno sviluppo di circa 400 metri, la realizzazione di un’area gioco per bimbi (circa 155 metri quadrati) con pavimentazione in calcestruzzo armata con finitura superficiale al quarzo e completata con pavimentazione anti-trauma e attrezzata con sei giochi.

Si procederà anche alla realizzazione dell’impianto di illuminazione per i camminamenti e per l’area gioco bimbi (esclusa l’area per il futuro campo da basket), alla formazione di una struttura di contenimento a gradoni, a nord del prato e a ridosso del camminamento con asse est-ovest, saranno fornite e posate le panchine, sarà sistemato il verde per una superficie complessiva di 9350metri quadrati, composta da tre piccole aree boschive (di 1150, 650e 850metri quadrati) e ampi spazi a prato inerbito. Sarà infine realizzato l’impianto di irrigazione per le nuove alberature e per i filari.

L’importo dei lavori, non scontato, ammonta a 244.054 euro.