Scuola Battisti, bambini più al caldo con i nuovi serramenti

(red.) Si sono conclusi il 31 dicembre scorso i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola primaria e materna “Battisti” di Brescia, iniziati il 21 giugno 2021. Sono stati completamente sostituiti il falso telaio e i serramenti in legno, che erano divenuti ormai vetusti e poco prestazionali, in accordo con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia.

I nuovi infissi, del medesimo colore e con dimensioni analoghe a quelle precedenti, sono conformi alla normativa in vigore riguardo alla sicurezza. In facciata sono state mantenute le dimensioni dei singoli elementi dei serramenti e delle specchiature, lasciando inalterata la composizione architettonica dell’edificio storico. Sono state apportate soltanto minime modifiche per consentire l’installazione di vetri più performanti.

In una prima fase è stato effettuato il rilievo, sono stati realizzati gli elaborati grafici dei particolari dei serramenti ed è stato poi preparato il campione, corredato dai dettagli (fuseruolo, cerniere, maniglia e vetro). Si è poi proceduto alla rimozione dei vecchi elementi e alla posa dei nuovi serramenti, completata con il ripristino murario delle spallette. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 317.402 euro.

Grazie a una articolata programmazione concordata dall’Ufficio tecnico del Settore Edilizia Scolastica con la Direzione Lavori, con la Dirigente scolastica e con la ditta esecutrice (Saggese Spa di Nocera Inferiore, Salerno) i lavori sono stati eseguiti anche durante i fine settimana, organizzando l’area di cantiere esterna, necessaria allo stoccaggio di materiale, in modo da permettere il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche in sicurezza.