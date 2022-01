San Polo, ciclista 70enne investito in via Arici

(red.) Grave incidente Intorno alle 13,50 in via Arici a San Polo, quartiere periferico di Brescia. Un cilista di 70 anni, M.M. le sue iniziali, è stato ricoverato in codice rosso per i traumi riportati in un incidente stradale. L’anziano, in sella alla due ruote, è stato investito da un veicolo per cause ancora da chiarire. Il ferito ha riportato un trauma cranico e un trauma al volto.