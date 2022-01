Brescia, la piscina di viale Piave chiusa dal 31 gennaio

(red.) Chiude la piscina di viale Piave in città. La società Europa Sporting Club, concessionaria dell’impianto, ha infatti comunicato di non essere più in grado di garantire l’apertura della struttura dal 31 gennaio e che pertanto chiuderà la piscina.

Il comune di Brescia informa che la società San Filippo procederà, dopo attenta interlocuzione, a valutare in tempi ragionevoli la riapertura. Il concessionario comunicherà invece ai propri abbonati la possibilità usufruire degli impianti di via Rodi.