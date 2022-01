Sabato una visita guidata al Duomo vecchio di Brescia

Il Duomo vecchio di Brescia è considerato un unicum nella storia dell’architettura religiosa medievale, non ha paragoni, è frutto di una congiuntura storica e architettonica tutta bresciana.

Sabato 29 gennaio alle ore 16,30 è in programma una visita guidata (della durata di circa un’ora) a cura di Rossana Braga. Il costo della partecipazione è di 5 euro (biglietto gratuito per i bambini al di sotto degli 8 anni).

Se da una parte la Rotonda (altro nome con cui è nota questa nostra cattedrale) ci rende molto orgogliosi di possedere un monumento tanto affascinante e bello, dall’altra la carenza di documentazione storica relativa alle sue origini unita all’impossibilità di fare paragoni con altri edifici noti, ci lascia zeppi di domande stimolanti prive di risposta certa.

Le ipotesi che sono andate via via definendosi sono comunque di grandissima soddisfazione per un visitatore moderno, specie se appassionato di medioevo perché è lì che ci catapultano: in un ambiente pervaso da una densa e significativa penombra da dove i fedeli assistevano alla messa circondati da un’architettura simbolica fatta di numeri e figure geometriche; tra i vescovi conti bresciani nel periodo della lotta per le investiture; tra i pellegrini in venerazione della reliquia della Vera Croce qui conservata ed esposta.

E poi c’è, perfettamente riconoscibile, la complessa e meravigliosa stratificazione che testimonia le modifiche prodotte in questo luogo nel corso di quasi duemila anni e c’è la grande arte e la lunghissima storia che è passata di qua.

L’appuntamento è alla 16,20 all’ingresso del Duomo vecchio in piazza Paolo VI. La prenotazione è obbligatoria: tel. 030 291497 – cell. 340 5144570 – 347 8831629. info@bidibrescia.com