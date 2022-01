Giovedì alla fiera di Sant’Angela Merici con il Super green pass

(red.) Giovedì 27 gennaio si svolgerà a Brescia la tradizionale fiera di Sant’Angela Merici in via Gezio Calini e in via Francesco Crispi, nel tratto compreso tra via Alessandro Monti e corso Magenta.

Verranno posizionate circa 60 bancarelle per la vendita di abbigliamento, calzature, tessuti, articoli sportivi, prodotti alimentari, articoli di profumeria e bigiotteria, giocattoli, biancheria e accessori per la casa.

Per l’accesso, oltre all’uso della mascherina e al rispetto del distanziamento sociale, sarà necessario esibire la certificazione verde ottenuta a seguito di vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato).