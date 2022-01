Via Branze, il semaforo torna ad essere “a chiamata”

(red.) Il semaforo tra via Ambaraga e via Branze tornerà ad essere a chiamata.

la richiesta, presentata dal Consiglio di quartiere di Mompiano e con due petizioni sottoscritte dai residenti, è stata accolta dal Comune di Brescia.

Nella raccolta firme veniva sottolineato come l’impianto semaforico «aveva generato inefficienze e appesantimenti del traffico, con ripercussioni sulla viabilità di viale Europa, paralizzando talora le rotonde».

Giovedì 20 gennaio emessa l’ ordinanza che dispone l’attivazione a chiamata del semaforo, «con funzionamento 24 ore su 24 del colore giallo lampeggiante, e dei colori rosso verde e giallo alla chiamata, in via Ambaraga a nord dell’intersezione con via Branze e via Schivardi».