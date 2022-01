Occupò un’abitazione, chiesti due anni per l’inquilino abusivo

(red.) Per anni non hanno potuto disporre della propria abitazione, una villetta bifamiliare situata a Mompiano, perchè abusivamente occupata dall’inquilino, un 42enne che, senza averne titolo, vi continuava ad abitare.

La vicenda è approdata in tribunale e il pubblico ministero ha chiesto per l’uomo, di origini cremonesi, una condanna a due anni (senza sospensione della pena) per minaccia aggravata, danneggiamento e porto abusivo di arma.

Il 42enne si era praticamente barricato nell’abitazione dove viveva senza luce nè acqua, non essendo più in grado di pagare le utenze a causa della perdita del lavoro. Dopo una serie di trattative, il 42enne è stato poi convinto dal suo legale, insieme con Comune di Brescia e Prefettura, a lasciare l’immobile di via Verginella, di proprietà di una giovane coppia, nel marzo del 2021, accogliendo la proposta di trasferirsi in un appartamento di edilizia popolare.

I proprietari della villetta avevano anche dovuto rimandare il matrimonio poichè non riuscivano a rientrare in possesso della propria abitazione dove avrebbero voluto vivere dopo le nozze.

La sentenza è attesa per il prossimo 25 gennaio.