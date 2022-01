Mompiano, martedì 18 gennaio il consiglio di quartiere

(red.) Martedì 18 gennaio alle 20.30, nella Sala del Lavatoio in via Rampinelli 5, si terrà la prossima seduta del Consiglio di Quartiere Mompiano.

All’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta precedente, la verifica delle criticità riguardo ai parcheggi in via Garzetta e gli aggiornamenti sui progetti che coinvolgono il Consiglio di Quartiere (“Custodi del bello”, “Premio bontà”, “Giustizia riparativa”). Si parlerà inoltre del progetto dell’assessorato all’Ambiente relativo alle piantumazioni nella zona dello Stadio e in via Valotti, delle proposte di collaborazione per il progetto “Adotta un albero di vita nel bosco di Mompiano” e della serata “Impara dal passato”, in occasione della ricorrenza del 25 aprile.