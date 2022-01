Mercoledì il Consiglio di Quartiere Centro Storico Nord

(red.) Mercoledì 19 gennaio alle 20.30, nella sala civica di via Federico Borgondio 48, si terrà la prossima seduta del Consiglio di Quartiere Centro Storico Nord.

All’ordine del giorno il progetto dell’associazione “Carminiamo” relativo ai quartieri Centro Storico Nord e Borgo Trento, la dimissione e la surroga di un consigliere e la situazione del Parco Morari. Si parlerà inoltre della situazione di corso Mameli (informazioni ricevute dalla Polizia Locale e la situazione relativa al traffico automobilistico) e il presidente e i consiglieri riferiranno riguardo agli incontri e alle richieste inoltrate.

La capienza del locale dove si svolge la seduta è limitata a 15 persone per consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza. I partecipanti hanno l’obbligo per di indossare la mascherina per tutta la durata della riunione e di mostrare il green pass prima di entrare.