Ice Rink, la pista su ghiaccio resta aperta fino al 30 gennaio

(red.) La storica pista di pattinaggio su ghiaccio Ice Rink, presso l’ex PalaGhiaccio del Gran Teatro Morato in via San Zeno 168 a Brescia, prolunga la sua apertura fino a domenica 30 gennaio 2022.

Ice Rink vanta una superficie coperta di 600 mq di pista su ghiaccio dando la possibilità a tutti, piccoli e grandi pattinatori, di divertirsi sulle lame. Possibilità di pattinaggio libero, corsi individuali e collettivi, feste di compleanno.

Biglietti a prezzo unico 10 euro (comprensivo di noleggio pattini) alla cassa oppure prenotabili su ticketmaster.it . Sono previste promozioni (sconti per chi ha un biglietto del Gran Teatro Morato 2021/2022) e prezzi speciali per scuole, oratori e gruppi. Per info e prenotazioni: 3487662688 .

Orari: lunedì – giovedì 16,00 – 19,00. Venerdì – sabato 16,00 – 19,00 / 20,30 – 23,00. Domenica 16,00 – 19.00.