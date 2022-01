Brescia, pecora davanti all’Italmark: intervengono i vigili

(red.) Cosa ci faceva una pecora (vera) davanti all’Italmark di via Albertano da Brescia, in città?

Se lo sono domandati tutti quelli che hanno notato la presenza dell’ovino in strada.

E’ successo a Brescia, nel tardo pomeriggio di martedì 11 gennaio, quando alla centrale operativa della Polizia Locale di Brescia è arrivata la segnalazione della presenza dell’animale: gli agenti sono tempestivamente intervenuti per evitare possibili ripercussioni sulla circolazione stradale o incidenti dovuti alla presenza dell’ovino, che nel frattempo si stava pericolosamente spostando verso la tangenziale ovest.

Prelevata non senza difficoltà, la pecora è stata portata in una struttura adatta in via Serenissima dove un veterinario di Ats ne ha valutato lo stato di salute.

Sono attualmente in corso accertamenti per stabilire la provenienza dell’animale, non essendo presenti segni specifici di un eventuale proprietario.