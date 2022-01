Brescia, al Violino e San Rocchino i Consigli di Quartiere on line

(red.) Lunedì 17 gennaio alle 20.45 è in programma la prossima seduta del Consiglio di quartiere Villaggio Violino a Brescia, in videoconferenza.

All’ordine del giorno il progetto Informagiovani “Aperitivi in lingua”, l’aggiornamento del progetto “Casa delle Associazioni zona Ovest” e gli eventi in programma per i mesi di gennaio e febbraio.

Le persone interessate a partecipare e a seguire la seduta del Consiglio dovranno fare richiesta all’indirizzocdqviolino@comune.brescia.it

Martedì 18 gennaio, invece, alle 20.30, si tiene la prossima seduta del Consiglio di quartiere San Rocchino-Costalunga, in videoconferenza.

All’ordine del giorno l’approvazione del verbale dell’ultima seduta, gli aggiornamenti riguardo ai lavori delle Commissioni di Quartiere e gli aggiornamenti riguardo alle segnalazioni da inviare agli uffici comunali. Si parlerà inoltre di nuove proposte di incontri pubblici, di nuove iniziative del gruppo di lavoro sanità e cultura e dei volantini da distribuire ai centri antiviolenza.

Le persone interessate a partecipare e a seguire la seduta del Consiglio dovranno fare richiesta all’indirizzocdqsanrocchino-costalunga@comune.brescia.it